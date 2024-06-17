シャネル ポーチ ノベルティ 帆布 ショルダーバッグ ブラック

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商品詳細
ご観覧ありがとうございました専用購入もできるし、直接購入もできます。気に入りがあれば、割引してくれるので、ぜひ私に専用購入をしてください。【新品・未使用】【本物保証】【即購入OK】これはすべて真実の実物の写真です＊スマホやお財布など、必要な手荷物をすっきりと収納できて、コンパクトに持ち歩けるアイテムは、ちょっとしたお買い物から、通勤通学、旅行等のお出かけまで、幅広くお使いいただけます。シャネル斜めがけショルダーバッグ【仕様】内側:ファスナーポケット１【サイズ】21×14×8cmショルダー:約115CM並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内★即購入OK︎#ショルダーバッグ#chanel#ノベルティ#男女兼用
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