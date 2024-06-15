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PRADAバッグ
商品番号 P73141817389
商品名

PRADAバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 79,999 円
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商品詳細

数回使用しました。とってもお気に入りなので、今のところ値下げは考えていません。正規品です!テリークロスのフローラル刺繍刺繍入りドリルハンドル取り外し可能のロゴ入りファブリックショルダーストラップ（長さ：95cm）メタルパーツフロントにレタリングロゴサイドにエナメルのトライアングルロゴファスナーポケット付ドリルファブリックの裏地高さ:29cmマチ:15.5cm幅:35cmカラー...ブルー柄・デザイン...花柄
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