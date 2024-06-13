シャネル ヴィンテージネックレス

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商品詳細
ヴィンテージショップで購入したシャネルのネックレスです。パール部分に写真のようなキズがあります。今はもう使わないので出品します。
http://narcologia.ru/goods/recycling921014.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic743612.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant388382.html
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