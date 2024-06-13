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シャネル ヴィンテージネックレス
商品番号 P81876189750
商品名

シャネル ヴィンテージネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージショップで購入したシャネルのネックレスです。パール部分に写真のようなキズがあります。今はもう使わないので出品します。
http://narcologia.ru/goods/recycling921014.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic743612.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant388382.html

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