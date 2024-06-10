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Vivienne Tamヴィヴィアンタムのネイビーワンピース
商品番号 U55719802667
商品名

Vivienne Tamヴィヴィアンタムのネイビーワンピース
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneTamヴィヴィアンタムのレースが素敵なネイビーワンピースネイビーのシンプルなワンピースに、黒のレースが使われた、上品なワンピース。行事にオフィスにお使い頂けます。サイズ0バスト45、着丈95cmくらい使用したのを覚えていないので、ほぼ未使用だと思います。とても素敵なので、是非ご検討下さいませ。
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