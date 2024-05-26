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アニヤハインドマーチ　2wayハンドバッグ
商品番号 E45574052966
商品名

アニヤハインドマーチ　2wayハンドバッグ
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド素材···本革サイズ…縦22センチ横30センチ　マチ13センチ前後にファスナー付きのポケットがあり、メインの収納スペースにもファスナー付きのポケットとスマホが入るぐらいのポケット、ペン入れ、鍵を付けるフックが付いています。保存袋も付いています。長さが調節できるショルダーがあるので斜め掛けにもできます。革の具合で8枚目の写真の通り若干黒っぽい線みたいなのが入っています。こちらで譲っていただいた時から入っていました。擦れなどなく、とてもキレイな状態だと思います。なかなか出番がないので、たくさん使っていただける方にお譲りできればと思います。中古品にはなりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
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