カラー···ベージュ商品説明サイズ幅→35cm高さ→約49cmマチ→約9cm※大きな汚れや傷はありません。2回か3回位しか使ってなくクローゼット保管してました。※撮影により写真と実物の色合いが若干異なる場合があります。ご了承下さい。※感じ方には個人差がありますので、あくまで個人が保管していた中古品です。※コンパクトに梱包して発送しますのでご了承下さい。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



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