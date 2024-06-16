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商品詳細
FURLAフルラハンドバッグショルダーバッグ2waySTACYMINIDRAWSTRINGステイシーBFG8ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地中が起毛立ちやすく使用感がありますが（写真6参照）外は特に目立つ汚れはないです。(写真3-5参照)
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