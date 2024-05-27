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- パナソニック SR-VSX181 IHジャー炊飯器 ホワイト 2021年
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商品詳細
使用頻度が少ない美品。動作確認状況：問題ございません、良好に動作いたしました。メーカー名：パナソニックPANASONICジャンル：スチーム＆可変圧力IHジャー炊飯器商品名：おどり炊き型番：SR-VSX181カラー：ホワイト炊飯容量：1.8L1合-一升製造年2021年製サイズ：29.8×39.1×27.0cm重量：9kg■ノンクレーム・ノンリターンにてお願いいたします。
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