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YTBヒーリングソニック　カリスマ
商品番号 E27010708065
商品名

YTBヒーリングソニック　カリスマ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 17,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YTBヒーリングソニック　カリスマ最安値！値下げ不可でお願いしますケースに傷がありますが、本体を取り出して使用可能です動作確認済み最初の2ヶ月ほど使用して保管してました。カリスマのナノミクロの波動が、細胞の生命波動と共振共鳴しストレスに疲れ傷ついたあなたの「若い・キレイ・元氣」を守るためやさしく癒してくれます。毎秒200万回振動する波動エネルギーが人体細胞60兆個の生命波動と共振共鳴して疲れた神経細胞を優しく癒してくれます。お顔以外身体にも使用できます。即買ok美顔器超音波超音波美顔器ピーリングソニックカリスマソニックソニックYTBヒーリング
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