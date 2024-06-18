ケノン 2021年製 フラッシュ式 眉毛脱毛なし

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ブランド名 KE-NON色 ブラック付属品 箱、取扱説明書、電源コード、サングラス、袋素材 表記サイズ その他サイズ 本体サイズW215mmD29mmH90mm商品グレード外 7商品グレード内 7その他 ※稼働確認済みスーパープレミアム22備考 ※小傷擦れがございます。蓋に傷がございます。商品状態の基準10 新品 使用・開封なども一切されていない状態。9 未使用品 一定期間保管されていたが使用はされていない状態。8 美品 使用感が少ないきれいな状態。7 程度良好 多少の使用感はあるが比較的きれいな状態。6 一般中古 使用感はあるが通常使用に問題のない状態。5 程度不良 使用感が大きく見られる状態。4 ジャンク 一部破損や動作不良などのジャンク品。※詳細は画像にてご確認下さい。※発送方法は佐川急便での通常発送となり、ご変更は承っておりません。※商品に関する質問や、値引き交渉については基本的にご対応出来かねます。ご了承くださいませ