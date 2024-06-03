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ヤーマン キャビスパ プレステージ for Salon
商品番号 K34677384955
商品名

ヤーマン キャビスパ プレステージ for Salon
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます！こちら今年の5月に購入して何度か使用いたしましたが、今後あまり使用しないため出品いたします！目立った傷や汚れはあまりないと思います！詳しくは写真で確認していただけると幸いです！ジェルは3〜4割ほど残っております！保証書付きです！
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