ヤーマン キャビスパ プレステージ for Salon

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます！こちら今年の5月に購入して何度か使用いたしましたが、今後あまり使用しないため出品いたします！目立った傷や汚れはあまりないと思います！詳しくは写真で確認していただけると幸いです！ジェルは3〜4割ほど残っております！保証書付きです！
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