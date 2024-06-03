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バ-トル
商品番号 M81844115266
商品名

バ-トル
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

12Ｖのバートルの1式になります。☆毎日使用してなかった物です。☆充電ケーブルはありますがUSBコンセントはあ　りません。☆動作は問題ありません。バッテリーはケースを付けて使用していた為、綺麗だと思います。ファンは埃や使用感はありよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/browse476391.html
http://narcologia.ru/goods/conception39857.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis39144.html
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