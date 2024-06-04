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ショートバネ
商品番号 Y35822477410
商品名

ショートバネ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔使って倉庫に眠っていた物で要らなくなりましたので出品です。130ミリID約95~105ミリです。レートは多分ですが5キロ前後なはずです。
http://narcologia.ru/goods/message441527.html
http://narcologia.ru/goods/calling46650.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral206032.html
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