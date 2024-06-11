H26年 アテンザワゴン ガソリン車 現状

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アテンザワゴン車検2024/6/192000cc105800kmナビレーダークルーズコントロール後期テールバンパー、ヘッドライト割れあり一時抹消渡し予定です。車検付きの場合は名義変更完了まで保証金3万円預かりと月割り自動車税頂きます。別途リサイクル券代も頂きます。このような車両ですので3Nでお願い致します。全国陸送可能です。カラー···レッドボディタイプ···その他年式···平成26年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···10万〜14.9万km