ご覧いただきましてありがとうございます。現車確認の上で購入してください。陸送手配は可能です。H6年トヨタ マークⅡワゴン 型式：E-GX70G車台番号：GX70-6033578エンジン型式：1G ジャンクだと思って下さい。2回目のタイミングベルト交換は195,000キロの時やってます。＊＊カード決済可能です＊＊現車確認の待ち合わせ場所は埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1450-1一年前に機関良好でした、オールペイントして乗るために息子が購入した車です。海外出張が終わって帰って来て興味が変わった見たいで譲ることにしています。現在バッテリー上がったりエンジンかからないです。現車確認してそれから値段交渉などは可能です。♪ご覧いただきましてありがとうございました♪



H6年 マークⅡ ワゴン タイミングベルト交換済み - 国内自動車本体



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トヨタ マークIIワゴン ＬＧ ＲＯＤスタイル チンスポ フェンダー ...



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タイミングベルト交換（備忘録）（トヨタ マークIIワゴン・X70系）by ...



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