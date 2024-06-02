コミケイブ　アイアンマン　マーク46

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商品詳細
comicaveアイアンマン マーク46です。購入したばかりですが、初期不良で発光ギミックが作動しませんでした。動作確認の開封のみで飾ったりしていないので新品同様ですが、発光しないので状態が悪いにしています。ダイキャスト75%以上なのでズッシリと重いです。発光ギミックなしですが、可動させたり飾る分には全く問題ないかと思います。コミケイブcomicaveフィギュアーツマーベルレジェンドマフェックスホットトイズアイアンマンアベンジャーズマーベルフィギュア種類···アクションフィギュア
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