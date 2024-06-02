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コミケイブ　アイアンマン　マーク46
商品番号 O13623371148
商品名

コミケイブ　アイアンマン　マーク46
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

comicaveアイアンマン　マーク46です。購入したばかりですが、初期不良で発光ギミックが作動しませんでした。動作確認の開封のみで飾ったりしていないので新品同様ですが、発光しないので状態が悪いにしています。ダイキャスト75%以上なのでズッシリと重いです。発光ギミックなしですが、可動させたり飾る分には全く問題ないかと思います。コミケイブcomicaveフィギュアーツマーベルレジェンドマフェックスホットトイズアイアンマンアベンジャーズマーベルフィギュア種類···アクションフィギュア
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