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TEIN ID70 200mm 6K
商品番号 W72152161145
商品名

TEIN ID70 200mm 6K
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TEINID70200mm6Kになります。実測195mm程です。中古品に伴い傷、サビありになりますので完璧を求める方はご購入をお控えください。この商品は発送させて頂きます。また、急に在庫が無くなる場合がございます。ご購入の際は必ずコメントください。
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