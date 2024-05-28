プロテオグリカン 15粒 4袋セット(合計2ヶ月分)★八幡物産 やわた

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■商品名：★送料無料★プロテオグリカン15粒(約半月分)4袋セット(合計2ヶ月分)★新品・未開封★八幡物産やわた■商品の状態：新品・未開封■内容量：15粒(約半月分)×4袋(合計2ヶ月分)■賞味期限：写真をご確認ください。■商品説明写真に写っているものが全てとなります。製品特性をご理解の上、当商品に詳しい方のみ、お取引をお願いいたします。★商品の詳細はコチラを御覧になって下さい。https://www.yawata.tv/p/322000申し訳ありませんが値下げ交渉には対応しておりません。※在庫は基本的に出品中の物が全てとなります。※複数個数をご検討の方はお問い合わせください。発送は普通郵便(定形・定形外)を予定しています。土曜、日曜、休日の発送は行えません。送料は、無料（送料込み価格）となります。