【新品未使用】カルティエ　ノベルティキャンドル

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商品詳細
カルティエでジュエリーを購入した際にいただいたノベルティのキャンドルです。撮影のために開封した未使用品です。撮影の際にキャンドル本体についた指紋などは綺麗に拭いて発送しますが、見落としにはご了承くださいませ。#カルティエ#キャンドル#ノベルティ種類···キャンドル重量···100g〜199g
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