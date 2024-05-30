オールインワンシルバーカー ・折り畳み・取り外せるバッグ・ブレーキロック機能付

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商品詳細
【オールインワン】NiceWayシルバーカースマート【多機能】【取り外せるバッグ付き】【折りたたみ】【ブレーキロック機能付き】洗練された北欧のデザイン使いやすさを追求したオールインワン*アルミ製折畳軽量シルバーカー男性でも女性でもご利用できるデザインです。*オールインワンとは、腰掛、杖置き場、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていることです。【シルバーカースマートの主な機能】・折り畳み・ステッキ収納・ブレーキおよびブレーキロック・着座機能・フロントバッグ取り外し（肩掛けバッグに）ブランド：ナイスウェイ色：ブルー商品の重量：6キログラム材質：本体：アルミニウム本体重量：7.9kgハンドル高：約73～86cm幅：62cm奥行：77cm座面高：約45cm座面幅：42cm×奥行22cm耐荷重：90kg付属品：バッグ、肩掛けひもバッグの大きさ（高さ：幅：奥行）：約20cm：約35cm：約20cm保証期間：6ヵ月※ 商品の取説があり、沖縄や離島の場合は別途送料が掛かります。また、直接引取にいらっしゃる場合は送料分を割引致します。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy573253.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose589040.html
http://narcologia.ru/goods/waveform302517.html
【オールインワン】Nice Way シルバーカー スマート 【多機能】【取り外せるバッグ付き】【折りたたみ】【ブレーキロック機能付き】 (グレー)
【オールインワン】Nice Way シルバーカー スマート 【多機能】【取り外せるバッグ付き】【折りたたみ】【ブレーキロック機能付き】 (ブルー)
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