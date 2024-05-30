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- ♡ ヤーマン ジェットフロス 除菌ケース付
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商品詳細
ご覧になってくださりありがとうございます。ハッピーアワーの間だけ少し値下げさせてもらいます(*^^)v後に↓↓↓↓↓に戻しますねm(__)m売れてる価格が17500円ですのでその価格でお願いしますm(__)m♡♡♡♡♡口腔ケアに！！♡♡♡♡♡ヤーマン・ジェットフロスコンパクトYOI-100wジェットノズル2本！！(税込29,800円)・ジェットフロスノズル用UV除菌ケースYOI-UVO1w(税込2980)計32780円開封して中の確認をしています#ヤーマンジェットフロスコンパクト#ヤーマン#ジェットフロス
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