☆PENHALIGON'S アンティーク髭剃りセット　新品☆

ご覧頂きましてありがとうございます。こちら香水のブランドペンハリガンの髭剃りセットになります。本体高さ約15.5㌢カミソリ約12㌢ブラシ約10㌢カップ直径約10.5㌢イギリスのお土産で購入しましたが、使用する事なく箱に入れた状態で自宅保管しておりました。かなり珍しいお品で、インテリアとして飾って頂くととてもカッコ良く素敵かと思います。もちろんカミソリも新品未使用ですのでご使用頂けますよ。一つ一つしっかりと重量感があり、高級感漂うお品です。新品未使用ですが経年の劣化が多少ありますので、お安くしております。お写真をしっかり確認して頂き、中古品とご理解の上ご購入をお願い致します。