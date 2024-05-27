匿名配送 Creed Aventus クリード アバントゥス EDP100ml ...

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ご覧いただきありがとうございますCreedAventusクリードアバントゥスEDP100mlです。2010年に発売されたメンズ香水です。名誉や勇敢さ、精悍さなどをコンセプトにしたシプレー・フルーティーの香調がベース。ナポレオンというモチーフから思い描くようなクラシックなテイストがほとんどない、ジェントル・スポーティーな一品に仕上がっております。新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年5月●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。2○即購入OK自宅にて保管していましたのでご理解いただける方よろしくお願いします。