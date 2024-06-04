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幼稚園受験用 ミキハウス フォーマル ボレロ＆ジャンパースカート セット
商品番号 F13291771624
商品名

幼稚園受験用 ミキハウス フォーマル ボレロ＆ジャンパースカート セット
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウスフォーマルウール素材のボレロ＆ジャンパースカートセットです。定価合計：55,000円(税込)バラ売りには対応しておりません。1)ウール素材のボレロ詳細はミキハウスのウェブサイトを確認お願いします。https://www.mikihouse.co.jp/collections/mensetsu/products/30-3632-571?variant=42004487241906●定価：27,500円(税込)●サイズ：タグ表記100サイズ肩幅26cm身幅34cm着丈26cm袖丈31.5cm●色：グレー●素材：サイロスパンサージ2)ウール素材のジャンパースカート詳細はミキハウスのウェブサイトを確認お願いします。https://www.mikihouse.co.jp/collections/mensetsu/products/30-1813-572?variant=42004471054514●定価：27,500円(税込)●サイズ：タグ表記95サイズ身幅29cm着丈50cm●色：紺●素材：ポンチジャージ●状態：娘が着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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