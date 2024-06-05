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清水日呂志造 唐津　花入　一輪挿し　共箱
商品番号 U66045713220
商品名

清水日呂志造 唐津　花入　一輪挿し　共箱
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

清水日呂志さんの唐津花器です。♦︎サイズこちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご確認下さいませ！状態も写真にてご確認くださいませ。共箱で緩衝材に包んでお送りさせていただきます。♦︎メルカリ便と設定している商品は破損事故などがあった場合補償対象となる為ご安心ください。♦︎商品の破損状況を把握する為、購入者の方から事務局にご連絡いただくようお願いしております。#0110
http://narcologia.ru/goods/contemplate53577.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture815841.html
清水日呂志造 唐津　花入　一輪挿し　共箱
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