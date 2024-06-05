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商品詳細
清水日呂志さんの唐津花器です。♦︎サイズこちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご確認下さいませ！状態も写真にてご確認くださいませ。共箱で緩衝材に包んでお送りさせていただきます。♦︎メルカリ便と設定している商品は破損事故などがあった場合補償対象となる為ご安心ください。♦︎商品の破損状況を把握する為、購入者の方から事務局にご連絡いただくようお願いしております。#0110
http://narcologia.ru/goods/contemplate53577.html
http://narcologia.ru/goods/recycling73714.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture815841.html
清水日呂志造 唐津 花入 一輪挿し 共箱-
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