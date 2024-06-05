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【未使用】KENZO キッズ　Tシャツ　花柄　青　ブルー　130
商品番号 G56193493473
商品名

【未使用】KENZO キッズ　Tシャツ　花柄　青　ブルー　130
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなし、即購入OK◎早い者勝ちです♪KENZO花柄Tシャツです。サイズ130肩幅39身幅42着丈48.5※素人採寸です。気をつけてはかりましたが多少誤差があるかと思います。※商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。※自宅保管中古品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。※ペット／喫煙者はおりませんレア　希少品柄・デザイン···花柄カラー···ブルー季節感···春季節感···春、夏
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