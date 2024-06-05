JORDAN ノースフェイス FILA BABYDOLL

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袖丈···半袖JORDANセットアップ下の半ズボン毛玉あり。毛玉取りで取れると思います。ノースフェイス2枚状態はいいと思います。※白Tにシミあり（写真6枚目）FILA綺麗だと思います。BABYDOLLは良く着てましたのでシミ、毛玉あり。ご理解の上ご購入お願いします。バラ売り不可ノースフェイスNorthFaceFILABABYDOLLベビードールNIKEナイキJORDANジョーダン