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大谷翔平　2023 MLB オルスターゲーム　記念ゴールドコイン
商品番号 R18346489220
商品名

大谷翔平　2023 MLB オルスターゲーム　記念ゴールドコイン
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　最新正規品●商品内容MADEINTHEUSATheHighlandMint社製コイン：約φ3.9cm24ktゴールドメッキジュエリーケース（ブラック）シリアル番号入り　シリアル番号は　お楽しみにして下さい♪※シリアル番号のご指定は承れません。※全商品メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。※実際の商品画像は2023MLBAll-StarGame開催期間中に撮影画像のシリアル番号とは別になります♪送料無料　コンパクトBOXヤマト運輸　安心ペット無し　タバコ吸いません！　上記記載　ご理解頂ける方の取引きで宜しくお願い致します♪野球チーム···大リーグ・MLB
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