サッカー日本代表ユニフォーム　中村俊輔

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商品詳細
サッカー日本代表のレプリカユニフォームで、2010南アフリカワールドカップの中村俊輔モデルです。全体的に綺麗ですが、袖のあたりに少しだけ汚れがあります。着丈 72センチ程身幅 52センチ程
http://narcologia.ru/goods/sci-fi441347.html
http://narcologia.ru/goods/protein368934.html
http://narcologia.ru/goods/response442942.html
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