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サッカー日本代表ユニフォーム　中村俊輔
商品番号 K89500445171
商品名

サッカー日本代表ユニフォーム　中村俊輔
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

サッカー日本代表のレプリカユニフォームで、2010南アフリカワールドカップの中村俊輔モデルです。全体的に綺麗ですが、袖のあたりに少しだけ汚れがあります。着丈　72センチ程身幅　52センチ程
http://narcologia.ru/goods/sci-fi441347.html
http://narcologia.ru/goods/protein368934.html
http://narcologia.ru/goods/response442942.html

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