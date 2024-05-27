美品 ルースイソンブラ スタンダード ピステパンツ XL

ルースイソンブラのインナーメッシュ付きピステパンツです。状態：8〜9/10段階購入後、1度のみ短時間使用しました。その後、別のアイテムを購入した為、履く機会がなくなりましたので出品致します。カラー：ブラックサイズ：XL(ウエスト76cm,総丈102cm,股下74cm)これからの季節にピッタリなアイテムです。即購入okです。交渉中であっても即購入の方を優先します。専用出品は致しません。よろしくお願いします。



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