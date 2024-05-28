テニスシューズ　オムニクレーコート用　27センチ

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商品詳細
対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···27〜27.5cm性別···メンズ2023年10月に16000円で購入しました。2度履きました。左右の足の大きさが違うので、左足が合わず履かなくなってしまいました。インソールを入れて履いたので、内側も綺麗です。
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