テクニファイバー　エックスコードエイチディー132　10張りセット

Tecnifibre（テクニファイバー）X-CODEH.D132（エックスコードエイチディー132）10張分まとめ売りです。パッケージ品となります。パッケージデザインは旧デザインとなります。■特徴次世代ハイブリッドストリング。マルチフィラメントストリングで耐久性のある素材ポリエステルを採用。疲れにくいポリエステルストリング。■ゲージ1.32mm■長さ12m■カラーブラック■メーカー希望小売価格2,750円当方は非喫煙、ペットもいない環境です。一定期間で掲載は転々とする予定です。



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