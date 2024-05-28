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テクニファイバー　エックスコードエイチディー132　10張りセット
商品番号 C22037561914
商品名

テクニファイバー　エックスコードエイチディー132　10張りセット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tecnifibre（テクニファイバー）X-CODEH.D132（エックスコードエイチディー132）10張分まとめ売りです。パッケージ品となります。パッケージデザインは旧デザインとなります。■特徴次世代ハイブリッドストリング。マルチフィラメントストリングで耐久性のある素材ポリエステルを採用。疲れにくいポリエステルストリング。■ゲージ1.32mm■長さ12m■カラーブラック■メーカー希望小売価格2,750円当方は非喫煙、ペットもいない環境です。一定期間で掲載は転々とする予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical610401.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic431512.html
http://narcologia.ru/goods/freshman344756.html

テクニファイバー　エックスコードエイチディー132　10張りセット
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