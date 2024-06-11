adidas ベンチコート　ロング　黒

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冬の韓国に行くため娘が原宿の駅前にあるスポーツショップで購入、その旅行限りで、ホームクリーニング後長期保管しておりました。前合わせのマジックテープに着ていたニットの繊維が残ってしまっているので（写真参照）、気になさらない方にお願いいたします。※1番下のボタンにスレありました！サイズはよくわかりませんが、総丈116cm。普段Mサイズ着用、150cm位でくるぶしくらいまでになります。小中学生のお子さんにいかがですか？圧縮して送らせて頂きます。カラー…ブラック素材…ポリエステル充填物…ポリエステル