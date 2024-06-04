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YONEX ヨネックス テニスシューズ　ソニケージ3ワイドGC
商品番号 O16269214769
商品名

YONEX ヨネックス テニスシューズ　ソニケージ3ワイドGC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネットで購入し、箱から出して履こうとしたところサイズを間違えて注文したことに気付きました。完全未使用品です。YONEXテニスシューズオムニクレー用パワークッションソニケージ3ワイドGCSHTS3WGCカラー:ディープブルー566サイズ:25.5cmメーカー希望価格13200円税込み試し履きもしていない完全未使用品です。すでに合うサイズは注文済みのため売り切り希望です。お値下げは基本あまり考えておりません。よろしくお願いいたします。
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ヨネックス　テニスシューズ　パワークッション　ソニケージ3　WIDE　GC　ディープブルー色＜SHTS3WGC_566＞

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