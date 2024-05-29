マジンガーシリーズ　メカニックスケルトンフィギュア　3体セット

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商品詳細
マジンガーシリーズ メカニックスケルトン フィギュア全３種マジンガーZグレートマジンガーグレンダイザー商品はアミューズメントの景品です。 未開封、自宅保管品です。外箱は経年による痛み、スレ、汚れ、潰れが見られます。箱にセロハンテープの貼り付け、貼り付け跡あり。神経質な方にはお勧め出来ません。ご了承ください。ご理解ある方のみご購入ください。返品もご遠慮ください。状態は画像にて判断頂くようお願いいたします。
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