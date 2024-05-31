94年 ブラジル代表 ライー ユニフォーム

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商品詳細
ブラジル代表の94年ユニフォーム「#10ライー」です。アンブロ社製。倉庫にしまってあった状態のままなので、シワ、汚れがあり、ややカビ臭いです（洗濯すれば取れるかとは思います）。プリントは剥がれかけています。サイズ：LバルセロナリーガエスパニョーラリヴァプールマンチェスターアーセナルチェルシーレアルバレンシアバルセロナバイエルンドルトムントミランインテルローマユヴェントスナポリメッシネイマールエムバペセルヒオラモスハキミリーグアンラリーガセリエAプレミアワールドカップフランスユニフォームパリ・サンジェルマンマルセイユリヨンドルトムントバイエルンミュンヘンブレーメンフランクフルトライプツィヒシャルケロサンゼルスギャラクシーセルティックレンジャーズアヤックスPSVフェイエノールトイングランド代表フランス代表ドイツ代表スペイン代表オランダ代表ブラジル代表アルゼンチン代表クロアチア代表イタリア代表メキシコ代表スウェーデン代表ベルギー代表
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