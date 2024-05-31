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94年 ブラジル代表 ライー ユニフォーム
商品番号 I25474443651
商品名

94年 ブラジル代表 ライー ユニフォーム
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラジル代表の94年ユニフォーム「#10ライー」です。アンブロ社製。倉庫にしまってあった状態のままなので、シワ、汚れがあり、ややカビ臭いです（洗濯すれば取れるかとは思います）。プリントは剥がれかけています。サイズ：LバルセロナリーガエスパニョーラリヴァプールマンチェスターアーセナルチェルシーレアルバレンシアバルセロナバイエルンドルトムントミランインテルローマユヴェントスナポリメッシネイマールエムバペセルヒオラモスハキミリーグアンラリーガセリエAプレミアワールドカップフランスユニフォームパリ・サンジェルマンマルセイユリヨンドルトムントバイエルンミュンヘンブレーメンフランクフルトライプツィヒシャルケロサンゼルスギャラクシーセルティックレンジャーズアヤックスPSVフェイエノールトイングランド代表フランス代表ドイツ代表スペイン代表オランダ代表ブラジル代表アルゼンチン代表クロアチア代表イタリア代表メキシコ代表スウェーデン代表ベルギー代表
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