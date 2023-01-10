スペイン代表ユニフォーム　adidas

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商品詳細
購入時期は不明です。ここ数年は使用なくタンス保管しておりました。購入当時は、サッカー、フットサル時に使用しておりましたので使用感はごさいます。特に首回りに毛玉があるかと思いますが、通常使用には全く問題ない状態です。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。
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