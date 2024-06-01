YONEX テニスシューズ　24.0cm

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商品詳細
「YONEXテニスシューズ 24.0cm」ブランド:ヨネックス型式 POWERCUSHIONAERUSDASH3WIDEGC定価16,500円サイズ:24.0cmカラー:レッド子供のテニスの試合用にワンシーズン数回使用しました状態は汚れやほつれもほとんどなく綺麗ですこちらで洗って保管していますサイズアウトしましたので、どなたかお譲りいたしますなお、ノンクレーム、返品対応は受付出来ませんので予めご了承の上、購入お願いいたします
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