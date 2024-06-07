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LUZeSOMBRA ACTIVE STRETCH SHORTS
商品番号 H25468598129
商品名

LUZeSOMBRA ACTIVE STRETCH SHORTS
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,598 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEMO：街着でもボールを蹴るようにも使える万能タイプのパンツ。本体：ポリエステル87％・ポリウレタン13％裏地：ナイロン87％・ポリウレタン13％▼sizespec(ウエスト/総丈/股下(cm))M(70/42/16)カラー　(042)KHKカーキ2回ほど普段着で着用。
http://narcologia.ru/goods/conception328257.html
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