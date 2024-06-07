LUZeSOMBRA ACTIVE STRETCH SHORTS

MEMO：街着でもボールを蹴るようにも使える万能タイプのパンツ。本体：ポリエステル87％・ポリウレタン13％裏地：ナイロン87％・ポリウレタン13％▼sizespec(ウエスト/総丈/股下(cm))M(70/42/16)カラー (042)KHKカーキ2回ほど普段着で着用。



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