大谷翔平 ボブルヘッド ノベルティ　ASTRON PROSPEX

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商品名:未使用の大谷翔平ボブルヘッドMLBエンゼルス時計ノベルティASTRONPROSPEXカテゴリ:その他関連グッズこのノベルティアイテムは、大谷翔平選手のファンや、MLBエンゼルスのサポーターにぴったりです。ノベルティで頂きましたが使わないため出品することにしました。撮影時のみ箱から出しました。ご了承ください。[素材]:プラスチック[サイズ]:一般的なボブルヘッドと同様[メーカー]:ASTRONPROSPEX[色]:レッド、白、黒[機能]:時計セイコーの腕時計対象商品を購入するともらえるノベルティです。大谷翔平選手のボブルヘッドですセイコープロスペックスの新CM公開記念の世界初、スーツ姿で制作されたボブルヘッドですサイズ高さ：約13cm横幅：約7cm