

掛軸『西国三十三ヵ所霊場御朱印 観音図』仏教美術 絹本 共箱付 掛け軸 m001 掛軸『西国三十三ヵ所霊場御朱印 観音図』仏教美術 絹本 共箱付 掛け軸 m001



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■■■商品説明■■■【ご参考】西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ、さいこくさんじゅうさんしょ)は、近畿2府4県と岐阜県に点在する33か所の観音信仰の霊場の総称。これらの霊場を札所とした巡礼は日本で最も歴史がある巡礼行であり、現在も多くの参拝者が訪れている。西国三十三所の観音菩薩を巡礼参拝すると、現世で犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。＜状態＞経年の汚れ、シワ、シミ、スレがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約203cm幅約69.5cm