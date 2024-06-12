ヨネックス　2023年　新シューズパワークッションフュージョンレブ5メンGC

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商品詳細
こちらヨネックスのパワークッションフュージョンレブ5メンGCの2023年新シューズになります！使用回数は2回で、美品です！定価16940円→10500◇フィット性を高める新フュージョンウィングが電光石火のフットワークを授ける。■アルペンカラー(メーカーカラー):レッド×ホワイト(713:R/W)■甲材(アッパー):合成繊維、合成樹脂■底材(ソール):ミッドソール:合成樹脂アウトソール:ゴム底■カット:ローカット■ワイズ:3E■片足重量:340g■片足重量代表サイズ:27.5■生産国:ベトナム■2023年モデル対応コート···オムニ・クレー兼用
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