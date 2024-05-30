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サッカー　ユニホーム　マンチェスターユナイテッド　ボーダホン　イングランド
商品番号 Y99961294024
商品名

サッカー　ユニホーム　マンチェスターユナイテッド　ボーダホン　イングランド
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

○アイテムサッカー　ユニホーム　MANCHESTERUNITEDマンチェスターユナイテッド　vodafoneボーダホン　ボーダフォン　イングランドプレミアリーグ○サイズ（M相当）身幅50cm裄丈襟から43cm着丈72cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態　目立った傷汚れはありません○カラー　ホワイト○素材　ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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