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【新品】ミズノ　SCUD 05-R 00X　(フレームのみ)
商品番号 S50695004619
商品名

【新品】ミズノ　SCUD 05-R 00X　(フレームのみ)
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用のミズノソフトテニスラケット　SCUD(スカッド)05-R63JTN0552700Xです。・本体価格:本体価格￥19,000円・素材　グラファイト（ソリッドカーボンコンセプト）、グラス・サイズ　00X　・フェイス面積　90インチ　・重さ　(平均)223g・バランス　(平均)290mm・全長690mm・推奨テンション25～35P・カラー　ソリッドブラック×マリンブルー・一度も使っていない新品・未使用品です。・前衛プレイヤー向きです。(写真2)・グリップは、00Xサイズで、シールのついたままです。(写真4.7)・フレームのみ(ケース・ガットなし)となります。・簡易包装での発送となりますので、ご了承ください。　性別···レディースメンズ兼用　グリップサイズ···00
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