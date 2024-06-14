【新品】ミズノ　SCUD 05-R 00X　(フレームのみ)

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新品・未使用のミズノソフトテニスラケット SCUD(スカッド)05-R63JTN0552700Xです。・本体価格:本体価格￥19,000円・素材 グラファイト（ソリッドカーボンコンセプト）、グラス・サイズ 00X ・フェイス面積 90インチ ・重さ (平均)223g・バランス (平均)290mm・全長690mm・推奨テンション25～35P・カラー ソリッドブラック×マリンブルー・一度も使っていない新品・未使用品です。・前衛プレイヤー向きです。(写真2)・グリップは、00Xサイズで、シールのついたままです。(写真4.7)・フレームのみ(ケース・ガットなし)となります。・簡易包装での発送となりますので、ご了承ください。 性別···レディースメンズ兼用 グリップサイズ···00