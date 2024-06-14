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小林誠司　直筆サインボール　ジャイアンツ
商品番号 O65669432428
商品名

小林誠司　直筆サインボール　ジャイアンツ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツの小林誠司選手の直筆サインボールです。社会人野球時代に日本生命の社員の友人から頂きました。プロ入りが決まってから直筆でサインをもらっています。サインの裏面に若干の汚れがあるので、神経質な方は御遠慮下さい。#野球#ベースボール#巨人#ジャイアンツ#小林誠司#サインボール#直筆
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