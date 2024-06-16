★阪神優勝記念 パーカー XL ブラック

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野球チーム...阪神タイガース2023JERAセ・リーグ優勝記念パーカーXLサイズブラックこちらは今のところチームショップアルプス限定販売されている商品だと思われます。Tショップのものともロゴの大きさが違います。通販だと届くのが遅いので、クライマックスシリーズに着て行きたい方はお早めのご購入をおすすめします。新品未使用、未開封品ですが、お店で陳列されていた商品、一度は人の手に渡ったものということをご了承ください。未開封品ですので、初期キズ、しわ、ほつれなど、ご理解ある方のみご購入お願いいたします。パーカーですので、厚みがだいぶあるため、ゆうパックか宅急便になりますので、送料が嵩みますので、こちらの価格でご理解いただける方のみご購入お願いいたします。#阪神優勝記念#アレ#Tシャツ#タオル#阪神優勝記念グッズ#ビールかけTシャツ#パーカー#優勝ロゴ