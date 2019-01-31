阪神タイガース　ウル虎の夏　ユニフォーム　近本　甲子園

〈こちらはtora様専用とさせて頂きます〉ウル虎の夏2023ユニフォーム 近本選手甲子園球場で配布されたユニフォームに、背番号とネームの圧着シートを付けてもらったものです。ユニフォームはメッシュ素材。サイズはワンサイズのフリーサイズ。背番号とネームはワッペンではなく圧着シートです。お間違いのないようお願い致します。友達に付き合って並んで作ったものの、他のユニフォームを着たので未着用です。メルカリ便で速やかにお送り致します。☆コンビニ・ATM払いの方は必ず入金して下さる方でお願い致します。野球チーム...阪神タイガース



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甲子園球場で「ウル虎の夏」始まる インパクトあるユニホームが話題に ...



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阪神夏恒例の「ウル虎イエローユニホーム」発表 ７月巨人、中日戦計６ ...