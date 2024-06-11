阪神タイガース THERMOS サーモス タンブラー 2個 年間シート 非売品

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商品詳細
単品でのお値下げ不可アレの瞬間は限定タンブラーで乾杯‼️阪神タイガース甲子園年間指定席シーズンシート2023年非売品記念品THERMOS真空断熱タンブラー400ml 2個セットJDI400(サーモスHPより引用)容量（㎖）400保冷効力（1時間）7℃以下本体寸法／幅×奥行×高さ（約cm）7×7×16本体重量（約kg）0.2箱入りでの発送安心のメルカリ便、匿名配送でお送り予定#らら阪神
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