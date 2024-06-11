【大谷翔平　Angelsフォトフレーム】#MLB

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【大谷翔平 Angelsフォトフレーム】#MLB33cm×27cm袋から出していませんので、ほぼ新品未使用です。【商品の状態について】現物の写真になりますので、写真にて確認をよろしくお願いします。※購入前に気になる点が御座いましたらコメントをお願いします。返品、返金、クレームは迅速に対応致しますが、お互いにお時間の無駄になりますので慎重にお取引きをお願い致します。※迅速で丁寧な対応をお約束致しますので、ご購入後、24時間以内にお支払い、又は、ご連絡が取れる方のみ、ご入札お願い申し上げます。