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阪神百貨店限定 2023 優勝記念 アレよ！フェイスタオル
商品番号 L21932438590
商品名

阪神百貨店限定 2023 優勝記念 アレよ！フェイスタオル
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...阪神タイガース阪神百貨店限定のフェイスタオルです。新品・未使用ですが自宅保管ですのでご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。#優勝#限定#フェイスタオル
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